لجنة مراقبة سلوك النواب بالبرلمان الإيراني تحاكم بعض النواب

أعلن رئيس لجنة مراقبة سلوك النواب ب​البرلمان الإيراني​ محمد جمالي عن "إجراءات محاكمة عدد من نواب البرلمان بتهم تتصل بتصريحات وتغريدات، وبعضها يتعلق بقضايا فساد مالي، دون الكشف عن عدد النواب وأسمائهم والأحزاب التي ينتمون لها"، موضحاً ان "الإساءات المتعلقة ب​الفساد​ المالي قليلة جدًا ولم يتم إثباتها".

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