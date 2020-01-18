الخارجية المغربية: نستغرب عدم دعوتنا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

أعربت ​وزارة الخارجية المغربية​ عن استغرابها العميق" لعدم دعوة ​الرباط​ ل​مؤتمر برلين​ حول ​ليبيا​ المزمع غدا في ​ألمانيا​"، موضحةً ان "الرباط كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية ​الأزمة​ الليبية، وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم ​مجلس الأمن​ وقبول جميع الفرقاء الليبيين من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق"، مشيرة الى ان "المغرب لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، ولا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".

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