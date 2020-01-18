طنجة..شخص ينتحر بشنق نفسه بعارضة ملعب لكرة القدم-التفاصيل

شهدت منطقة طنجة البالية، صباح اليوم السبت، بطنجة، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل لفه حول عنقه وربطه في عارضة لمرمى ملعب كرة القدم، الموجود بالقرب من مصحة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الضحية في عقده الرابع، عثر عليه حوالي الساعة العاشرة صباحا، معلقا في عارضة الملعب من طرف أشخاص كانوا بصدد لعب مباراة لكرة القدم، فيما تجهل لحدود اللحظة أسباب انتحاره.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة.