طعن مستوطن في الضفة الغربية واعتقال فلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب مستوطن إسرائيلي، السبت، جراء طعنه بسكين بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن قواته اعتقلت فلسطينياً لطعنه مستوطناً إسرائيلياً، ونقل المستوطن إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون معرفة مدى حالته.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم اعتقال الفلسطيني المنفذ لعملية الطعن دون الكشف عن هويته.

وتشهد منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين، وهو ما يقابل بعمليات طعن ودهس.

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وصباح السبت، اعتقلت سلطات الاحتلال فلسطينية في منطقة "باب العامود" أمام إحدى بوابات البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم قيامها بتنفيذ عملية طعن.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على السيدة الفلسطينية بالضرب وألقوها أرضاً قبل اعتقالها ونقلها إلى أحد مراكز التحقيق.

وذكرت شرطة الاحتلال، في بيان، أن السيدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، حاولت طعن أحد عناصر الشرطة قبل اعتقالها.