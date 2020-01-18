شكرا لقرائتكم فيديو يظهر نقل تركيا مرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أظهر مقطع فيديو بثه المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، لحظة نقل مئات المرتزقة الموالين لتركيا من سوريا للقتال في ليبيا.
ويظهر الفيديو المئات من المرتزقة على متن طائرة مدنية، بعضهم يرتدي لباسهم العسكري ويتحدثون اللهجة السورية، بينما حاول آخرون إخفاء وجوههم عن الكاميرا، وهم يستعدون للسفر إلى ليبيا للقتال ضمن ميليشيات حكومة الوفاق، بدفع من أنقرة.
وقبل يومين، أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير لها أن هناك دفعة جديدة من المتطرفين السوريين الموالين للرئيس التركي تم نقلهم نهاية الأسبوع الماضي عبر طائرة تابعة لخطوط إفريقية من طراز "إيرباص 320 " من تركيا إلى طرابلس للانضمام لبقية المرتزقة، الذين يتم جلبهم من الشمال السوري للقتال ضمن قوات حكومة فايز السراج، بمرتب يبلغ 2000 دولار شهرياً.
وكان الجيش الليبي قد أعلن الخميس الماضي أن ميليشيات سورية قتلت ليبيين عائدين لمنازلهم في طرابلس. كما قال إن مسلحين سوريين أطلقون النار على سكان على طريق السدرة.
والأسبوع الماضي، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، الذين وصلوا طرابلس إلى نحو 1000 مقاتل، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يظهر نقل تركيا مرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.