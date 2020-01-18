شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن"يواصل مبادرة "شتاء دافئ" ويوزع بطاطين فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ" توزيع عددا من الغطاء الشتوي على الأسر الاكثر احتياجا، بمحافظة جنوب سيناء، وفى محافظة الفيوم ، تحت رعاية جيفارا الجافي أمين الحزب بالمحافظة.

وقال أحمد حماد ، أمين تنظيم مدينة رأس سدر بجنوب سيناء ، أن تلك المبادرات الإنسانية تأتي في إطار اهتمام قيادات الحزب بالمحافظة برئاسة جيفارا محمد الجافي بالتواصل الاجتماعي الدائم مع جميع المواطنين ومساعده الأسر الكريمة الاكثر احتياجا للتخفيف عنهم، مشيرا إلى أننا جمعيا نعيش في مجتمع واحد ويجب علينا التواصل علي ارض الواقع معهم والاطلاع على احتياجاتهم الضرورية، لافتا الي استمرار تلك المبادرة وغيرها.

وتأتى هذه المبادرات في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتوجيهات الأمانة العامة في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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وكان قد رد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، على انتقاد رواد السوشيال ميديا على صورة «حفل البطاطين»، قائلاً: "للتوضيح أن صور الناس التى شملتها الفعالية معظمها لأعضاء الحزب أنفسهم بأمانة المركز التى تتم فيه الفعالية وباقى الأفراد هم المندوبون الذين سيقومون بتوزيع تلك الأغطية على مستحقيها"، مؤكدا أن الحزب يقوم بمئات من تلك الفعاليات يوميًا على مستوى الجمهورية وتقريبًا فى كل قرى ونجوع مصر.

وتابع الشريف قائلا : "أحب أن أنوه بأن هذه الأغطية التى قامت الأمانة الموجودة فى الصور بتوزيعها هى على نفقاتهم كاملة وهذه المرة الثالثة التى ينفذون فيها تلك الفعالية بنفس الأمانة تقريبا ولم تحدث أى صيحات أو هجوم فى المرات السابقة على الأمانة، وأما بعد أن وضحت و رديت وجب عليا أن أضع كل فى موضعه".

ورد رئيس حزب مستقبل وطن على منتقدى صورة حفل البطاطين، قائلا:"الحزب يقوم بتوزيع الأغطية والبطاطين فى كل ربوع مصر و قراها وقد انتهت المرحلة الأولى بإجمالى 65 ألف بطانية و بدأت المرحلة الثانية بإجمالى 100 ألف بطانية وسنكمل المسيرة حتى نصف مليون غطاء بنهاية فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن هذه الأغطية وغيرها من المواد الغذائية التى يقوم الحزب بتوزيعها هى على نفقة الأعضاء أنفسهم رغبة منهم و مساعده فى دعم مجتمعاتهم و النهضة بأوطانهم.