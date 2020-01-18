أمريكا وبريطانيا تصنّفان حزب الله بالكامل منظمة إرهابيّة وتجمّدان أصوله

وكالات- قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت حزب الله اللبناني بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصوله. وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وتصنف الولايات المتحدة أيضا حزب الله منظمة إرهابية.

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