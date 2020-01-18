شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء للنواب: خطة لتطوير حمام موسى والإذاعة ومسرح الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك خطة تعدها المحافظة الآن للعرض علي الرئيس السيسى، تتضمن تطوير حمام موسي وإذاعة جنوب سيناء ومسرح مدينة الطور، مشددا : " مش همشي إلا لما أطورهم، علشان الحاجات دي بتمس الأمن القومي بشكل مباشر، مش هنسيب أي حد يدخل للمواطنين هنا من أي فراغ، وهنشتغل علي كل حاجة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأضاف "فودة" في كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، علي هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، أنه حينما خاطبته وزيرة الثقافة بضرورة تطوير مسرح الطور بعد إغلاقه، أكد لها أن المحافظة تتحمل نصف تكلفة بناءه، متابعًا : "الهيئة الهندسية هتفور المسرح الموجود دلوقتي، وهنعمل واحد جديد، والمحافظة هتتحمل نصف التكلفة بواقع 10 مليون جنيه، و10 مليون اخري من وزارة الثقافة".

وتسائل النائب محمد شعبان عن ما إذا كان هناك احتمالية لإعادة غلق المسرح مرة اخري كما كان في السابق لاعتبارات أمنية، فعقب المحافظة مشددًا : " مصر مش هترجع تاني لورا، عندنا رئيس فاهم كل حاجة، ومش هيبقي فيه حاجة اسمها يتم اغلاقه لاعتبارات أمنية، مصر بتتقدم وراحت في حتة تانية واحنا مكملين"، لافتا إلي أن المحافظة ستضع خطة لتطوير إذاعة جنوب سيناء بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الاعلام والهيئة الوطنية للإعلام".

ورصد الوفد البرلماني للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال الزيارة إهمال شديد في عدد من المواقع التي تفقدها في عدد من الجولات المفاجئة له خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، في ضوء الطلب المقدم من النائب غريب حسان، منها تهالك شديد وتراكم القمامة في مسرح الطور، وإهمال تسبب في انتشار الطحالب في حمام موسى، ما دفع اللجنة أن تقرر استدعاء وزيرى السياحة والتخطيط في اجتماع موسع.

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.

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