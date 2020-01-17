تصوير_ يونس ميموني
استنكر مسؤولو فريق مجد طنجة لكرة السلة، في تصريحات لـ”اليوم24″ الاهمال، الذي يطال فريقهم من طرف الجهات الوصية على قطاع هذه الرياضة بمدينة طنجة.
وقال عبد السلام شبعة، رئيس مجد طنجة، إن فريقه يفتقر لفضاءات الممارسة، التي تظل موجودة، لكن يستفيد منها فريق واحد فقط، وهذا ما يحز في النفس، على حد تعبيره.
وأشار شبعة إلى أن الهدف من تأسيس مجد طنجة، يعود بالأساس إلى إعادة هيبة كرة السلة في المدينة، وتوسيع قاعدة الممارسة على المدى المتوسط والبعيد، مستغربا صمت الجهات المعنية تجاه مراسلاتهم.
وحمل رئيس الفريق، ونائبه ياسين العرود، المسؤولية للمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، الذي لا يستجيب لمراسلات مجد طنجة، مشددين على رفض مكونات النادي لهذه المعاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر استنكروا صمت المدير الجهوي للشباب والرياضة.. مسؤولو مجد طنجة: نطالب بتمكيننا من فضاءات المدينة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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