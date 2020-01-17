شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد فى حى قحافة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب الحرية المصري بمحافظة الفيوم المقر الجديد للحزب بحي قحافه بحضور محمد فؤاد زغلول أمين عام المحافظه وأحمد عرندس أمين المواطنة وسيف مغيب أمين التنظيم وابتسام حسين أمينة المرأة ومحمد الليموني أمين المهنينين ووليد سلامه أمين الاتصال السياسي وانس رميد أمين عام الاتصال الجماهيري وأيمن قاسم أمين التخطيط الاستراتيحي وأيمن الحندي أمين العلاقات العامه ودابراهيم حسين أمين التدريب والتثقيف وأمناء المراكز وعدد من أعضاء هيئات مكاتب الحزب.

وقال " زغلول " إن إفتتاح مقرات جديدة للحزب بمحافظة الفيوم يأتى في إطار خطة الحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية في استكمال الهيكل التنظيمي والوحدات والأمانات للحزب في المحافظة من بجميع مدنها ومراكزها وأحيائها وقراها، مشيرا إلى أنه من خلال أمانات الحزب المختلفة في محافظة الفيوم يتم التركيز على تدريب وتأهيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وإعداد كوادر سياسية والدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال محمد فؤاد زغلول إن مصر تحيط بها المخاطر من عدة جوانب، خاصة في ظل الاجواء المحيطة، مما يدعو إلى التكاتف والوقوف جنبا بجنب لتحقيق الاستقرار والتنمية، وعدم الانحراف وراء المغرضين والطامعين بها من الخارج مؤكدا حرص حزب الحرية المصرى بمحافظة الفيوم على التواجد مع جماهير واهالى الفيوم على مستوى المحافظة والتنسيق والتعاون المستمر مع الاجهزة التنفيذية لمواجهة المشكلات التى تعترض مسيرة التنمية داخل الفيوم.