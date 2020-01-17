قال شاهدا عيان إن حريقا اندلع في سفينة قبالة ساحل دبي بالقرب من فندق برج العرب الفخم، اليوم الجمعة، لكنه تلاشى وفقا لوكالة رويترز .
وأضافا الشاهدان لـ "رويترز" أنه كان بالإمكان رؤية عمود من الدخان الأسود الكثيف يبدوأنه يتصاعد من سفينة أو قارب من على بعد من الشاطئ بالقرب من فندق برج العرب الفخم، ولم يتضح حجم السفينة.
وتبدد الدخان بعد حوالي ساعة من نشر أول أخبار
ولم يصدر أي تعليق من السلطات حول الحريق، الذي يأتي في ظل توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة.
وقال مستخدم لـ"تويتر" في منشور إن الدخان تلاشى لكن المشهد ما زال يبدو سيئا، مضيفا أن هناك قوارب كثيرة تتجه صوبه وأنه شاهد تحرك طائرات هليكوبتر وزورق في اتجاهه.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في سفينة قبالة ساحل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.