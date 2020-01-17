مقتل شرطي بهجوم مسلح قرب منزله جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شرطي في هجوم مسلح بالقرب من منزله جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطيا منسوبا لشرطة النفط قتل، اليوم، بهجوم مسلح لمجهولين بالقرب من منزله ضمن قضاء المحمودية جنوبي بغدالد".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".
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