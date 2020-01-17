العثور على عشرات العبوات الناسفة بعمليات امنيبة في سامراء

أعلنت قيادة عمليات سامراء، الجمعة، العثور على العشرات من العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في عمليات امنية متفرقة بالقضاء.

وقال القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تمكنت من خلال التفتيش والتطهير في قاطع لواء ١٣ الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من العثور على (١٨) عبوة قمعية و(١٢) عبوة على شكل جلكان سعة (٢٠) لترا، تم تفكيك العبوات وتفجيرها تحت السيطرة".



وأضافت القيادة، أنه تم ايضا "العثور على كدس عتاد في منطقة حاوي القلعة، بناءً عن ورود معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون بين استخبارات وامن القيادة وقسم شرطة الضلوعية، يحتوي على (٢٢) عبوة ناسفة معدة للتفجير من مخلفات داعش الارهابي، حيث تم تفكيك العبوات من قبل مفرزة المتفجرات".