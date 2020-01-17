أفاد مصدر أمني، الجمعة، باحالة قائد طيران الجيش الى التقاعد وتكليف آخر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قائد طيران الجيش حامد المالكي أُحيل للتقاعد، فيما تسلم اللواء سمري زكي المنصب بدلا عنه".
يشار الى أن وزارة الدفاع قرر في كانون الاول الماضي، احالة قائد القوة الجوية أنور حمه امين و57 ضابطا الى التقاعد وذلك لبلوغهم السن القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر احالة قائد طيران الجيش الى التقاعد وتكليف آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.