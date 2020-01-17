احالة قائد طيران الجيش الى التقاعد وتكليف آخر

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باحالة قائد طيران الجيش الى التقاعد وتكليف آخر. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قائد طيران الجيش حامد المالكي أُحيل للتقاعد، فيما تسلم اللواء سمري زكي المنصب بدلا عنه". يشار الى أن وزارة الدفاع قرر في كانون الاول الماضي، احالة قائد القوة الجوية أنور حمه امين و57 ضابطا الى التقاعد وذلك لبلوغهم السن القانوني.

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