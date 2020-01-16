شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قاعدة برنيس رسالة واضحة لمن تسول لهم أنفسهم التحرش بأمن مصر القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس معتز محمود عضو مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية والعسكرية القصوى التي تنطوي عليها عملية انشاء مصر لقاعدة "برنيس" العسكرية جنوب البحر الأحمر، قائلا انها محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية، لافتا إلى أن قاعدة "برنيس" العسكرية تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، وقدرتها على انشاء قواعد ضخمة تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية وميدان للرماية وإمكانيات عسكرية هائلة.

وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان له، إلى أهمية قاعدة برنيس ومكانها الاستراتيجي، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، ومساحتها الهائلة التي تبلغ 150 ألف فدان، واشتمالها على عدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

ولفت النائب معتز محمود، إلى أن مصر تسطر تاريخا عسكريا جديدا وتبعث برسائل واضحة وحاسمة لمن تسول لهم انفسهم التحرش بالأمن القومي المصري.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح قاعدة برنيس العسكرية، بحضور عدد من أصحاب السمو والجلالة والفخامة من ضيوف مصر وعدد من وزراء الدفاع للدول الشقيقة والصديقة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتى تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أى مهام توكل إليها بنجاح.