رئيسا المخابرات التركية والسورية يجتمعان في موسكو

أنقرة (وكالات) قال مسؤول تركي كبير والوكالة العربية السورية للأنباء إن رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو أمس الأول، في أول اتصال رسمي منذ سنوات، على الرغم من موقف تركيا العدائي من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الجانبان إن هناك اتصالات للمخابرات، لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

وبحث رئيس وكالة المخابرات التركية، خاقان فيدان، ونظيره السوري وقف إطلاق النار في إدلب، والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا. وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن المحادثات تضمنت «إمكانية العمل معاً ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات».

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