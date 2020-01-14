البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

القاهرة (الاتحاد) وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي الأعضاء على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد تبدأ من يوم 27 يناير الجاري.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على أنه تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان. وأرجع قرار الرئيس المصري الخاص بفرض حالة الطوارئ، أسباب ذلك إلى الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأيضاً بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة وحفظ أرواح المصريين.

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