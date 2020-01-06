فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

أفادت وسائل إعلام، الاثنين، باستقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. ونقلت "سكاي نيوز" عن شبكة "فوكس نيوز" قولها، ان "مدير مكتب وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر قدم استقالته من دون أن توضح الاسباب".

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