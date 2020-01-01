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شكرا لقرائتكم خبر عن المكلا.. "بن حبريش" يشدد على وضع آلية لتوزيع الغاز المنزلي للمواطنين والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
شدد وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العليي، على ضرورة وضع آليه واضحة لتوزيع الغاز المنزلي للمواطنين في مديريات الساحل.
واطلع العليي خلال لقائه ،اليوم، مع المسؤولين في منشأة الغاز حضرموت (بروم) وممثلين عن غرفة صناعة وتجارة ساحل حضرموت ومكتب الشؤون القانونية واللجان المجتمعية ووكلاء توزيع الغاز المنزلي، على الصعوبات التي تواجه عملية التوزيع والجهود المبذولة من القائمين في فرع شركة الغاز بالمحافظة في تغطية احتياجات السوق المحلي.
وناقش اللقاء المقترحات التي تضمن سهولة وصول الغاز المنزلي للمواطن بالأسعار التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية ووضع اجراءات رادعة للمتلاعبين بالأسعار.
وأكد وكيل أول حضرموت على ضرورة وضع آليات تسهم في وصول الغاز المنزلي لجميع المديريات.
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