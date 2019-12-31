بالفيديو.. الكثيري يترأس اجتماع للمكتب التنفيذي بمديرية تريم

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية تريم اليوم في اجتماعه الدروي لشهر ديسمبر برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عدد من تقارير المكاتب الخدمية بالمديرية .



و استعرض المكتب بحضور مدير عام مديرية تريم خالد هويدي تقارير عن الحالة الامنية ومستوى تنفيذ المشاريع و ادارة جهاز محو الامية و تعليم الكبار و انشطة الشباب والرياضة و المؤسسة العامة للكهرباء " .

وفي افتتاح المكتب الذي حضره مدير عام الاشغال العامة والطرق الدكتور علوي بن يحيى و و كيل نيابة تريم القاضي سعيد فيصل لرضي اكد الوكيل الكثيري على تكاتف الجهود بين ادارة المكتب التنفيذي للارتقاء بالخدمات و تحسين اداءها لمواكبة متطلبات المرحلة و احتياجاتها و تسخير الامكانات المتاحة والمتوفرة لخدمة مواطني المديرية .

واشار الى ان الزيارة للمديرية تأتي للاطلاع عن قرب على تطلعات ابناء المديرية والاستماع لهمومهم .

Advertisements

واستعرض الوكيل الكثيري توجهات السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة القادمة ، حاثا اعضاء المكتب الى تقييم اداء اداراتهم خلال العام المنصرم والعمل على تجاوز اي قصور خلال العام القادم في سبيل خدمة المواطن .

وشدد على تحمل الجميع مسؤولية انجاز المشاريع التنموية في وقتها ووفق المواصفات ، وسبل الحفاظ عليها وتنميتها وتأمينها باعتبارها ملك للاجيال القادمة .

واقترح اعضاء المكتب تنفيذ استزراع زراعي لمقاطع محددة بالمجرى الرئيسي للسيول في اطار الحد من انتشار شجرة "المسكيت " و زرع محاصيل زراعية تلبي احتياج المجتمع المحلي .