اليسار يفقد أحد رموزه.. عبد الواحد بلكبير في ذمة الله

توفي بعد ظهر اليوم الأحد، عبد الواحد بلكبير، القيادي اليساري المعروف، ورفيق درب القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لطيفة الجبابدي.
ونعت قيادات حزبية وشخصيات يسارية، الفقيد بلكبير، بعدما توفي في منزل الجبابدي، اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض الزهايمر.
يشار إلى أن بلكبير، عرف خلال سنوات الستينات كأحد قيادات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذاق مراره الاعتقال والتعذيب، في تجربة ورث عنها مضاعفات صحية عانى منها طويلا.
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