رياضة 2019-12-16 | 12:04 1,134 مشاهدة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، التشكيل المثالي لمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.



وشهد التشكيل الذي أعلن من قبل يويفا، وفقًا لأرقام اللاعبين في اللعبة الافتراضية "فانتازي"، وجود محمد صلاح مهاجم وانتهت هذه الجولة يوم الأربعاء الماضي، بتأهل 16 نادياً ستتنافس في الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية، من خلال 8 مباريات تكشف عنها القرعة الرسمية والتي ستقام اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وشهد التشكيل الذي أعلن من قبل يويفا، وفقًا لأرقام اللاعبين في اللعبة الافتراضية "فانتازي"، وجود محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر برصيد 40 نقطة حققها في 6 مباريات. وجاء التشكيل كالتالي بحسب ما نشر الحساب الرسمي للبطولة على "تويتر": Advertisements حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان). الدفاع: خوان برنات (باريس سان جيرمان)، نيكولاس تاجليفيكو (أياكس)، المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند). الوسط: رحيم سترلينج (مانشسترسيتي)، سون هيونج مين (توتنهام)، المغربي حكيم زياش (أياكس)، محمد صلاح (ليفربول).



الهجوم: إيرلينج هالاند (سالزبورج)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان). الهجوم: إيرلينج هالاند (سالزبورج)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يخلو من ميسي ورونالدو.. تعرف على التشكيل المثالي لمجموعات دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.