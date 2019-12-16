عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تشهد تساقط الأمطار فى مناطق متفرقة

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تشهد مناطق متفرقة فى دولة الإمارات، حالة من عدم الاستقرار فى الطقس، وشهدت مناطق عديدة تساقط فى الأمطار الرعدية، ونشر عدد من رواد تويتر، فيديوهات ترصد تساقط الأمطار فى مناطق عديدة فى الإمارات، وبصورة خاصة فى رأس الخيمة.

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وغرد مدون عبر تويتر، ونشر فيديو لأمطار متفرقة شمال مسافي بالمنطقة الشرقية، وقال آخر بوجود أمطار فى منطقة الغيل برأس الخيمة.

وكان المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، قد توقع أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة.