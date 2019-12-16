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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمير الكويت يلتقى الأمين العام لحلف الناتو الإثنين 16 ديسمبر 2019 التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم فى قصر بيان ، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج الذى يزور الكويت حالياً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأثنين، جرى خلال اللقاء بين أمير الكويت والأمين العام لحلف شمال الأطلسى، بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

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