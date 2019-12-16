شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين، إنها أجلت الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس، بناء على طلب من سعد الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة. وقرر تأجيل الاستشارات النيابية للمرة الثانية وذلك لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة.

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