حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وباردا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.