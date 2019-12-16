شكرا لقرائتكم جيش ليبيا: إصابة وزير داخلية الوفاق بإطلاق نار على موكبه بمصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراتة.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية على يد عناصر من الميليشيات المسلحة، تحمله المسؤولية عن هزائمها أمام الجيش الليبي.
وفي سياق ذي صلة دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أهالي طرابلس لدعم الجيش الوطني الذي يتقدم باتجاه العاصمة، والابتعاد عن الانتقام وتصفية الحسابات.
وقال صالح إنه سيتم تشكيل حكومة وطنية تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، بعد تطهير العاصمة طرابلس، وإن أولويات الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي.
وقال صالح إن مجلس النواب سيشكل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، بعد أن تباشر حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عملها من العاصمة.
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