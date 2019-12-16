شكرا لقرائتكم خبر عن منع تغيير النشاط.. تعرف على أبرز تعديلات قانون البناء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العقاد أن التعديلات تهدف لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، وتعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى، حيث تعالج القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى كانت سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول هذه التعديلات:

- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وبالتالى يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات.

- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا كان مطلبا للكثيرين من المواطنين.

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- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيفا على كاهل المواطنين.

- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدا.

- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.

- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، ويهدف هذا الأمر للحفاظ على الرقعة الزراعية.

- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.