شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الليبي: نرفض التدخل الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

* تشكيل حكومة جديدة من الأقاليم الثلاثة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الأحد، رفضه التدخل الخارجي في ليبيا، قائلا إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة.

ودعا صالح في كلمة تلفزيونية مسجلة، سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا وستجرى انتخابات عامة.

كما دعا رئيس البرلمان الليبي الدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والبرلمان المنتخب.

وكان رئيس البرلمان الليبي، قد جدد في وقت سابق أمس، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.