انتر ميلان يسقط في اللحظات الأخيرة أمام فيورنتينا

وواصل إنتر فشله على ملعب فيورنتينا، إذ لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز على هذا الملعب، منذ خمسة سنوات.

في الدقيقة الثامنة سجل بورخا فاليرو هدف المباراة الوحيد، بعد تمريرة وصلت له داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، سددها أرضية في الشباك معلناً عن الهدف الأول.



حاول لاعبو فيورنتينا العودة إلى أجواء المباراة وتهديد مرمى إنتر في أكثر من مرة وسط تألق هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 38 وبعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوكاكو وصلت الكرة إلى لاوتارو مارتينيز الذي وضعها في الشباك، ولكن الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات وبعد عرضية من الجانب الأيسر تصل الكرة إلى لوكاكو الذي ضربها برأسية، تألق فيها حارس أصحاب الأرض وأبعدها عن مرماه.



شوط المباراة الثاني كان أكثر هدوءً من الأول ولم يشهد أي خطورة حقيقية على أي من المرميين، إلا في بعض الهجمات القليلة على استحياء، حتى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى البديل دوشان فلاهوفيتش الذي توغل حتى منطقة جزاء الضيوف وسدد بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة يصل رصيد إنتر إلى النقطة 39 في صدارة الترتيب، بالتساوي مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وارتفع رصيد فيورنتينا عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.

