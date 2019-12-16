ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بتعادل دراماتيكي امام فالنسيا

شهد الشوط الأول في بدايته سيطرة من الضيوف على مجريات الأمور وكان ريال مدريد أكثر خطورة على مرمى فالنسيا مما كان عليه أصحاب الأرض على مرمى الملكي.

كاد بنزيما أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة برأسية رائعة بعد كرة عرضية دقيقة لكنها مرت بجوار القائم.



وعاد فالنسيا للمباراة من بعدها واستعاد بعض السيطرة وحصل على فرصة في الدقيقة الـ 35 من عمر اللقاء عن فيران توريس الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني كاد توريس أن يسجل الهدف الأول من مرتدة بكورتوا الذي تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة الـ 47 من عمر المواجهة.

قلت سيطرة ريال مدريد على المباراة وتحولت دفة الخطورة لأصحاب الأرض لكن دفاع الملكي وأداء كورتوا منعوا أكثر من كرة من التحول لأهداف.



وترجم كارلوس سولير سيطرة فالنسيا بهدف في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء بعد عرضية على طبق من فضة ووضعها دون مشاكل في شباك كورتوا.

وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد من ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة سددها كورتوا برأسية أولًا قبل أن يتابعها الفرنسي في شباك الخفافيش.

بهذه النتيجة يصل ريال مدريد للنقطة 35 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وهو نفس رصيد برشلونة وبفارق الأهداف للأخير.