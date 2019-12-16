تعمل القوى الأمنية، في هذه الأثناء، على منع مجموعات من المواطنين من المناطق المحيطة بوسط بيروت من الدخول إلى ساحة الشهداء، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين.
في المقابل، لا تزال عمليات الكر والفر بين القوى الأمنية وبعض المتظاهرين مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين القوى الأمنية ومواطنين يحاولون الدخول إلى ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.