مواجهات بين القوى الأمنية ومواطنين يحاولون الدخول إلى ساحة الشهداء

تعمل ​القوى الأمنية​، في هذه الأثناء، على منع مجموعات من المواطنين من المناطق المحيطة بوسط بيروت من الدخول إلى ​ساحة الشهداء​، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين.

في المقابل، لا تزال عمليات الكر والفر بين القوى الأمنية وبعض ​المتظاهرين​ مستمرة.