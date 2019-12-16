متظاهرون في وسط بيروت يعتدون على مواطن عبر عن تأييده لبري

أقدم بعض ​المتظاهرين​ في ​وسط بيروت​ على الإعتداء على مواطن عبر عن تأييده لرئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​. وكانت حدة المواجهات بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​ قد ترجعت قبل بعض الوقت، نتيجة تراجع المتظاهرين بعد إلقاء القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة باتجاههم.

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