إستمرار المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في وسط بيروت

لا تزال المواجهات مستمرة بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين في ​وسط بيروت​، حيث تعمد القوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، في حين يرمي المتظاهرون الحجارة والمفرقعات النيارية باتجاه القوى الأمنية، بالإضافة إلى القنابل المسيلة للدموع التي يعمدون إلى إعادتها من حيث أطلقت.

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