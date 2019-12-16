شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يضع 5 ملفات أمام محافظ البحر الأحمر.. ويؤكد: "مش جايين نتفسح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس الوفد البرلمانى الذى يتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانئ بمحافظة البحر الأحمر، أخطر خمسة ملفات، أولها عدم تنفيذ ملاحظات اللجنة بشأن الموانئ البحرية، بشكل كامل، والاكتفاء بتنفيذ بعض الملاحظات وبشكل جزئى.

وأضاف "عبد الواحد" فى كلمته خلال اجتماع الوفد البرلمانى مع اللواء عمرو حلمى محافظ البحر الأحمر، ملفا آخر حول القصور في إدارة ميناء سفاجا وعدم وجود معامل متكاملة تعمل بشكل فعال ودقيق داخل الميناء، وهو ما يؤثر علي البضائع التي تدخل وتخرج من الميناء.

وتحدث النائب أمام المحافظ، عن عدم وجود رؤية متكاملة لتطوير ميناء سفاجا والغردقة، والاكتفاء بمشروعات قومية هنا وهناك بدون خطة متكاملة، فضلا عن تباطؤ تنفيذ أغلب المشروعات المتعلقة بتطوير الطرق وصيانتها، وتسائل عن الإجراءات الاحترازية التي ستواجه أي احتمالات للسيول علي الطرق.

وفتح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ملف إعادة تشغيل خطة السكة الحديد ( قنا-سوهاج)، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي علي نقل البضائع والركاب، مشددا في نهاية حديثه : " احنا عاوزين ردود واضحة علي كل الكلام، وهنستخدم كل أدواتنا الرقابية في مواجهة أي قصور، لإننا مش جايين نتفسح".



Advertisements