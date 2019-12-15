شكرا لقرائتكم خبر عن «البركاني» يثمن مواقف الصين وباكستان الداعمة لليمن والان نبدء بالتفاصيل
والتقى على هامش الاجتماع، وفدي البرلمان الصيني والباكستاني كل على حدة، إذ بحث خلال اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق في المحافل الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما استعرض المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة ومناقشتها، مثمنًا مواقف الصين وباكستان الداعمة لليمن.
وجدد الوفدان الصيني والباكستاني من جانبهما مواقف بلديهما الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية والحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
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