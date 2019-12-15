الملك يهنئ رئيس الجزائر: أجدد دعوتي لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينا أساسها الثقة المتبادلة

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة لعبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقال الملك في هذه البرقية إنه “على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.
وأضاف الملك أنه “إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين،على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارت تقديري “.
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