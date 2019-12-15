بغياب جل عناصره الأساسية.. الرجاء يكتفي بالتعادل السلبي أمام واد زم

عجز فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عن العودة للديار بالنقاط الثلاث، بعد أن اكتفى بالتعادل بدون أهداف أمام مضيفه سريع واد زم، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الأحد، بالملعب البلدي لمدينة واد زم، برسم مؤجل الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ودخل الفريق الأخضر هذه المباراة، بتشكيلة مختلفة، ويغيب عنها أبرز نجوم الفريق، يتقدمهم الحارس الأساسي أنس الزنيتي، العميد محسن متولي، فابريس نغا، مالونغو، الورفلي، وعدد من الأسماء المهمة.

وعلى الرغم من هذه الغيابات الوازنة، إلا أن الرجاء كان هو الطرف الأفضل على رقعة الملعب، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، خاصة بواسطة سفيان رحيمي وأنس جبرون، الذين ارتطمت كرتهما بالقائم.

الجولة الثانية، لم تختلف عن سابقتها من حيث السيطرة على الكرة، مع غياب شبه تام للفرص الخطيرة، باستثناء كرة ثابتة نفدها عبد الرحيم شاكر، جانبت المرمى.

لتنتهي المباراة، كما بدأت، بدون أهداف، وهو التعادل الذي رفع رصيد الرجاء إلى النقطة 11 في المركز السابع، كما رفع واد زم رصيده للنقطة الثامنة في المركز 13.