أكبر رئيس وزراء سنا في العالم يلمح بالبقاء في منصبه بعد 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images مهاتير محمد في منتدى الدوحة في قطر

ألمح رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، إلى أنه قد يسعى إلى البقاء في منصبه بعد 2020، ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من وعده بالتخلي عن المنصب لأنور إبراهيم، خليفته الذي اختير ليتولى السلطة بعده.

وحينما سئل خلال حضوره "منتدى الدوحة" في قطر، إن كان سيترك المنصب في 2020، قال إنه يريد معالجة المشكلات، التي خلفتها الحكومة السابقة قبل استقالتها.

وأضاف مهاتير محمد، أكبر رئيس وزراء سنا في العالم: "وعدت بالتخلي عن المنصب عند حل بعض المشكلات الكبرى، التي خلفتها الحكومة السابقة. نعم وعدت بهذا، وبترك المنصب للمرشح الذي اختاره الائتلاف".

ولم يقل مهاتير محمد، الذي يبلغ 94 عاما، متى سيترك المنصب.

وكان قد وعد الثلاثاء بتسليم السلطة لأنور إبراهيم، بالرغم من ادعاءات جديدة ضده باعتداءات جنسية، وباستعداده فعل ذلك بعد انعقاد قمة (أبيك) للتعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادئ، التي تستضيفها ماليزيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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© Getty Images أنور محمد اختير ليتولى السلطة بعد مهاتير

وعندما سئل إن كان أنور إبراهيم هو أفضل شخص ليخلفه في رئاسة الوزارة، وإن كان يدعمه، قال إنه لا يستطيع أن يضمن من سيكون الشخص الأفضل، بسبب التجارب الماضية السيئة.

وأضاف: "لقد سميت خلفائي، وتولوا السلطة من بعدي، ثم فعلوا أشياء مختلفة".

وكان مهاتير محمد قد انتخب، على غير المتوقع في 2018، رئيسا للائتلاف الحكومي الذي يقود أكبر حزب فيه أنور إبراهيم، البالغ من العمر 72 عاما.

وقد سجن إبراهيم مرتين في قضيتين مختلفتين اتهم فيهما باللواط والفساد، ولكنه ينفي تلك التهم ويقول إنها سياسية.