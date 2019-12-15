كشف جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق الأساسية، التي تخوض بعد قليل، مباراة سريع واد زم، في إطار مؤجل الجولة السابعة من البطولة الاحترافية للعبة. وسيدخل الفريق الأخضر، المثقل بالغيابات الوازنة، بالتشكيل الأساسي التالي: بوعمية في حراسة المرمى الشاكر، الحداد، جبيرة، ومدكور في الدفاع Advertisements العرجون، زريدة، تميزو، وجبرون في خط الوسط سفيان رحيمي، ومالانغو في الهجوم ويخوض الفريق الأخضر هذه المباراة بـ”فريقه الثاني” تقريبا، بسبب غياب مجموعة من الأسماء الأساسية يتقدمهم الحارس أنس الزنيتي، والعميد محسن متولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البطولة الاحترافية.. الرجاء يواجه سريع واد زم بـ”الفريق الثاني” – التشكيلة الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.