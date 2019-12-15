إيطاليا: إخلاء 54 ألف شخص لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، بإجلاء نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي جنوبي البلاد، خشية انفجار قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في أكبر عملية إخلاء تحدث في إيطاليا، منذ انتهاء الحرب.

وقالت السلطات إنها أجلت هذا العدد من الناس، حتى نزع فتيل قنبلة عُثر عليها أثناء أعمال ترميم.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أنه اضطر أكثر من 60 في المئة من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.

وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوجراما من الديناميت. وعُثر على القنبلة بمحض الصدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي.

وأغلقت السلطات مطار المدينة ومحطة القطارات فيها ومستشفيين وسجنا وجرى إخلاؤها في إطار العملية التي تتوقع السلطات استكمالها مع حلول الظهيرة.