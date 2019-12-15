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مظاهرات واشتباكات في مراكز للتسوق بهونج كونج

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احتشدت مجموعات صغيرة من المحتجين المناهضين للحكومة في مراكز للتسوق في أنحاء هونج كونج اليوم الأحد ووقعت مناوشات متفرقة بينهم وبين شرطة مكافحة الشغب بينما تزور الرئيسة التنفيذية كاري لام بكين.

ونظم محتجون ملثمون ويرتدون ملابس سوداء مسيرات في مراكز التسوق وهم يهتفون "حاربوا من أجل الحرية" و"أعيدوا لنا العدالة" في ذروة موسم التسوق قبل عطلة رأس السنة.

وفي مركزاً للتسوق في خليج كولون اندلعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت رذاذ الفلفل ضد الحشود وكبلت بعضهم على الأرض قبل أن تقتادهم بعيداً.

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وقالت الشرطة في بيان إن بعض المتاجر تضررت وإن قنبلة دخان واحدة أطلقت. وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها باكراً.

كما خرجت اليوم الأحد مسيرة منفصلة مؤيدة للحكومة شارك فيها نحو ألف شخص.

وذهبت الرئيسة التنفيذية كاري لام إلى بكين حيث من المقرر أن تلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ غداً الاثنين.

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