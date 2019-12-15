المنصوري بعد فوزه: أهدي هذا الإنجاز لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء

قال رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصورى، إنه تشرف بحصوله على "ميدالية الخدمة العامة المميزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

أضاف المنصوري، في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أهدي هذا الإنجاز للقيادة التي آمنت بجهودنا ومكنّت قدراتنا ولفريق مركز محمد بن راشد للفضاء الذي ساهم في نجاح مهمة طموح زايد".

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وهنأ مركز محمد بن راشد للفضاء، رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى بمناسبة حصوله ميدالية الخدمة العامة المميّزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الذى يعتبر أول من نفذ مهمة علمية إماراتية فى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وكان الدكتور محمد ناصر الأحبابي، المدير

العام لوكالة الإمارات للفضاء، أعلن حصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري على "ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

الإمارات تبحث عن رائد فضاء ثانٍ بعد هزاع المنصوري.

كتب الأحبابي في تغريدة على "تويتر": "وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تمنح رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ميدالية الخدمة العامة المميّزة التي تُمنح لأصحاب الإنجازات التي تُسهم في نجاح مهمّات (ناسا) الفضائية.. مبروك لبطل الإمارات".