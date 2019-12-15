زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جنوب الفلبين

اسماء السيد - مانيلا: أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالاً بقوة 6,8 درجات ضرب الأحد جزيرة مينداناو في جنوب الفيبين، المنطقة نفسها التي تعرضت لهزّات أرضية عدة أوقعت قتلى في أكتوبر.
وأفاد المصدر أن مركز الزلزال يقع في جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان، لكنه أشار إلى أن "احتمال سقوط ضحايا ووقوع أضرار ضئيل". وأكد المركز الذي أفاد في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,9، عدم وجود تهديد بحدوث تسونامي.
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