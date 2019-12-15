ايران تحقق بقضية العثور على 'حبوب' داخل قطع كيك معلبة

أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الأحد، البدء بتحقيق بقضية العثور على أقراص طبية في قطع كيك معلبة.
ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، قوله، إن "الجهات الامنية تحقق في قضية العثور على اقراص طبية في قطع كيك معلبة"، مشيرا إلى ان "الاقراص المعبئة في قطع الكيك كانت من نوع ستامينوفن وبوفن هيوسين وغير ذلك".
وأضاف انه "لم يصل اي تقرير بوقوع حالة تسمم في هذا المجال لغاية الان"، معتبرا تعبئة الاقراص الطبية في قطع الكيك "عملا تخريبيا".
واوضح جهانبور، أن "الاقراص قد تمت تعبئتها في قطع الكيك خارج المصانع وقبل العرض في الاسواق"، مبينا أن "قطع الكيك التي جرت تعبئة الاقراص فيها شوهدت بمحافظات جنوبية وغربية ايضا".
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