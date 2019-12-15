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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات لبنان تكمل شهرها الثاني وسط انسداد للأفق السياسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تواصل الاحتجاجات الشعبية السبت في بيروت لليوم الـ59 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وجابت مسيرة بالسيارات، باسم أهل بيروت، مساء اليوم شوارع العاصمة ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية.
وتعرضت مسيرة السيارات للرشق بالحجارة، من قبل مجموعة من الشبان الغاضبين الذين لا ينتمون إلى مجموعات الحراك الشعبي.
واندلعت مواجهات عصر أمس بين قوى مكافحة الشغب وعناصر قوى الأمن الداخلي من جهة، وهؤلاء الشبان في منطقة «جسر الرينغ»، وعمد الشبان إلى رمي الحجارة والمفرقعات النارية على القوى الأمنية، مما أدى إلى سقوط جريحين في صفوف قوى الأمن تم نقلهما إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
وتجمع العديد من المتظاهرين في ساحة الشهداء مساء اليوم، للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي وللمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وطالبوا بتكليف رئيس حكومة من غير السياسيين.
وطالبوا بتأمين المياه والكهرباء ومتطلبات العيش الكريم، رافضين «حالة الذل التي يعيشها الشعب اللبناني» وطالبوا «بمكافحة الفساد واستقلالية القضاء».
وبدأت المظاهرات الاحتجاجية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتساب»
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