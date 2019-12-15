شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع أربعة أشخاص ومحاصرة 14 آخرين إثر غرق منجم جنوب غربي الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:02 صباحًا, 15 ديسمبر 2019 م المناطق _ وكالات لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما ما يزال 14 شخصًا محاصرين تحت الأرض بعد أن غمرت المياه منجم فحم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وأوضح مكتب إدارة الطوارئ في المقاطعة الصينية أمس أن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهودها في البحث عن المحاصرين، ويشارك ما يقرب من 200 شخص في جهود الإنقاذ.

وفشلت جهود تحديد مكان المحاصرين بسبب انقطاع الاتصالات في بعض مناطق المنجم، فيما استطاعت فرق الإنقاذ الدخول الى المنجم.

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