الكونغرس يحبط مخططاً لتقييد صادرات السلاح الأمريكي للسعودية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن، واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيوقع على قانون نفقات الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، بعدما نجح أصدقاء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيوقع على قانون نفقات الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، بعدما نجح أصدقاء السعودية في الكونغرس والبيت الأبيض في إسقاط جميع النصوص التي حاول خصوم السعودية تمريرها، وتشمل فرض حظر تأشيرات دخول لسعوديين، وحظر تصدير أنظمة تسلح دفاعية للسعودية، ووقف التعاون الاستخباري واللوجستي مع السعودية. ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ، ذو الغالبية الجمهورية، القانون المذكور هذا الأسبوع، ثم يرسله لترمب للتوقيع عليه، وإنفاذه. وذكرت شبكة «سي إن إن» أمس أن القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ قاموا بجهود كبيرة لإقناع مجلس الشيوخ بحذف المواد المناهضة للسعودية من القانون.



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