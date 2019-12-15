إعادة فتح السير عند مستديرة السلام بطرابلس ومستديرة عاليه ومفرق قب الي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن بـ"إعادة فتح السير عند كلّ من مستديرة السلام في ​طرابلس​، مستديرة ​عاليه​ ومفرق ​قب الياس​ في البقاع"، بعدما قطع عدد من المحتجين هذه النقاط منذ البعض الوقت.

وأوضحت أنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: مفرق ​جديتا​ العالي - ​تعلبايا​ - مفرق ​كامد اللوز​".