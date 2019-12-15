إعادة فتح السير عند مستديرة السلام بطرابلس ومستديرة عاليه ومفرق قب الي

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن بـ"إعادة فتح السير عند كلّ من مستديرة السلام في طرابلس، مستديرة عاليه ومفرق قب الياس في البقاع"، بعدما قطع عدد من المحتجين هذه النقاط منذ البعض الوقت.
وأوضحت أنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: مفرق جديتا العالي - تعلبايا - مفرق كامد اللوز".
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