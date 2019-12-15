شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفة يذهب باقتصاد تركيا إلى الهاوية.. تراجع معدل الإنتاج الصناعى فى أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة أحوال تركية أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة تعانى منها أنقرة - إذ أظهرت بيانات رسمية نمو الإنتاج الصناعي التركى بمعدل أقل من المتوقع بلغ 3.8 % على أساس سنوى فى أكتوبر، إلا أنه كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.2% على أساس سنوى فى نفس الشهر.

وقالت أحوال، أنه بالمقارنة مع نتائج الشهر الماضى نجد تراجعا فى الإنتاج الصناعي بلغ 0.9 % في أكتوبر، حسبما قاله معهد الإحصاءات التركي.

وأوضحت أحوال أنه فى إطار سياسته التضليلية على حد قولها، أفاد مكتب الاحصاء في تركيا أن حجم الانتاج الصناعي في البلاد ارتفع في أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى معدلاته خلال 15 شهرا، وذلك بعكس ما برهنه خبراء اقتصاديون أتراك وأجانب.

وأكدت أحوال أنه للمرة الأولى منذ عشر سنوات، انكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربعين الأول والثاني من العام 2019، في الوقت الذي تعرّض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة فى حين اعتبرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا هو أوضح دليل على استمرار ضعف الاقتصاد التركي.